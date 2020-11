Poutine détaille les modalités de l'accord sur la fin des hostilités au Haut-Karabakh

Vladimir Poutine a fait une déclaration précisant les modalités de l'accord sur la fin des hostilités au Haut-Karabakh signé par l'Arménie, l'Azerbaidjan et la Russie.

Les affrontements entre les forces arménienne et azerbaïdjanaises s'arrêteront le 10 novembre à 00h00 heure de Moscou (22h00 heure de Paris) au Haut-Karabakh conformément à un accord signé par le Premier ministre arménien et les Présidents azerbaïdjanais et russe, a annoncé Vladimir Poutine à la chaîne de télévision Rossiya 24.

Les forces arméniennes et azerbaïdjanaises resteront sur leurs positions actuelles, a indiqué le Président russe. L'Arménie et l'Azerbaïdjan procéderont à un échange de prisonniers.

«Il y aura un échange de prisonniers de guerre, d'autres personnes détenues et des corps de soldats», a ajouté M.Poutine.

Aux termes de l'accord, des soldats de la paix russes seront déployés à la ligne de contact au Haut-Karabakh et le long du couloir reliant la région à l'Arménie.

«Un contingent de paix russe se déploie le long de la ligne de contact au Haut-Karabakh et dans le couloir reliant le Haut-Karabakh à la République d'Arménie», a déclaré Vladimir Poutine.

Tous les noeuds de transport de la région seront débloqués et les gardes-frontières garantiront leur sécurité.

«Le contrôle des axes de transport est confié, entre autres, au Service des gardes-frontières russe», a noté M.Poutine.

Les réfugiés rentreront dans leurs foyers sous le contrôle du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Détails à suivre