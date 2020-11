La Russie et la Turquie vont contrôler ensemble le cessez-le-feu au Haut-Karabakh

Suite à la conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et son homologue turc le 10 novembre, Moscou et Ankara ont signé aujourd’hui un protocole sur la création d'un centre commun pour l'observation du cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh. Il ne s’agit pas de la présence de soldats turcs dans la région contestée.

La Turquie et la Russie se sont accordées pour contrôler ensemble l'application du cessez-le-feu au Haut-Karabakh depuis un centre conjoint d'observation, a déclaré Recep Tayyip Erdogan le 11 novembre, lors d'une session du Parti de la justice et du développement.

«Nous allons participer avec la Russie à une mission conjointe de maintien de la paix au Haut-Karabakh. Ce matin, un mémorandum d'accord prévoyant la création d’un centre commun russo-turc de contrôle et de surveillance a été signé», a annoncé le Président turc.

D’après le communiqué de la présidence turque, le centre conjoint sera établi «dans un lieu choisi par l'Azerbaïdjan».

La présence de soldats turcs démentie

Les autorités russes ont souligné qu'il s'agissait d'un centre de surveillance et non pas de la participation militaire turque à la mission de maintien de la paix dans la région contestée.

«Le déploiement de soldats turcs au Haut-Karabakh n’a pas été convenu», a précisé le 10 novembre le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Fin des hostilités au Haut-Karabakh

Le 9 novembre, Erevan et Bakou, sous l'égide de la Russie, ont signé un accord de paix pour le Haut-Karabakh, région disputée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Par son entrée en vigueur le 10 novembre, l’entente a permis de mettre fin à six semaines de combats acharnés.

Le 10 novembre, l’armée russe a commencé à déployer des soldats du maintien de la paix dans le Haut-Karabakh. Au total, le contingent russe compte 1.960 hommes, 90 blindés et 380 véhicules.