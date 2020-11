Un hélicoptère s'écrase au Sinaï, un Français serait parmi les victimes

Sept membres de la Force multinationale et observateurs, dont un Français, ont trouvé la mort dans le crash de leur hélicoptère survenu ce jeudi 12 novembre au Sinaï égyptien.

Un hélicoptère de la Force multinationale et observateurs s’est écrasé ce jeudi 12 novembre au Sinaï égyptien. L’accident a causé la mort d’au moins sept personnes qui se trouvaient à bord de l’aéronef.

«Il y a eu sept morts, dont cinq Américains, un Français et un Tchèque», tous membres de la force multinationale chargée de surveiller la paix entre Israël et l'Égypte, a précisé une source israélienne à l’AFP.

De son côté, le porte-parole de l'armée israélienne, Jonathan Conricus, a indiqué à l’agence qu’une unité d'élite a été dépêchée sur place afin de secourir les «blessés».

D’après la chaîne Sky News Arabia, l'hélicoptère s'est écrasé à la suite d'un problème technique.

La Force multinationale et observateurs est déployée depuis le début des années 1980 pour surveiller la mise en œuvre du traité de paix entre Israël et l'Égypte. Elle compte actuellement un peu plus de 1.100 soldats de différentes nationalités répartis dans le Sinaï égyptien.