Le déploiement de l’armée russe dans le Haut-Karabakh continue activement

La Russie poursuit le déploiement de son contingent de maintien de la paix dans le Haut-Karabakh.

«Le 13 novembre, huit aéronefs Il-76 de l’aviation de transport ont décollé depuis l’aérodrome Ulianovsk-Vostochni. Ils transportent vers l’Arménie plus de 10 camions tout-terrain à grande capacité, des matériels militaires, ainsi que plus 100 soldats», indique un communiqué publié sur le site de la Défense russe.

La veille, le porte-parole du ministère, Igor Konashenkov, avait déclaré que depuis le début de l’opération de maintien de la paix, 56 avions ont acheminé 817 soldats et 119 équipements militaires. Huit hélicoptères Mi-8 et Mi-24 ont également été déployés.

Au total, la mission mobilise près de 2.000 soldats de la paix, 90 blindés et 380 véhicules.

Toujours le 12 novembre, un bataillon de maintien de la paix de la 15e brigade motorisée est entré à Stepanakert, capitale du Haut-Karabakh.

Le cessez-le-feu

Les dirigeants de la Russie, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie — Vladimir Poutine, Ilham Aliev et Nikol Pachinian — ont signé le 10 novembre une déclaration commune sur une cessation complète des hostilités dans le Haut-Karabakh. Selon le document, plusieurs secteurs passent sous le contrôle de l'Azerbaïdjan et les parties procèdent à un échange de prisonniers, tandis que des soldats de la paix russes sont déployés le long de la ligne de contact et du corridor de Latchine qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie.

Si Nikol Pachinian a déclaré par la suite que cet accord a été une décision extrêmement difficile pour lui, Ilham Aliev a qualifié l'accord de très avantageux pour Bakou.