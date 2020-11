Des Arméniens incendient leurs propres maisons avant l’arrivée des Azéris – vidéos

Les caméramans de Sputnik ont filmé des habitants de la localité de Karvachar, dans le Haut-Karabakh, quittant leur territoire et abandonnant leurs maisons. Sur la route locale, d’habitude beaucoup moins fréquentée, ils relèvent le va-et-vient de véhicules, notamment de camionnettes et de camions.

Les habitants emmènent tout ce qu’ils peuvent, depuis les meubles jusqu’aux animaux de compagnie.

Dans les secteurs qui doivent passer à l’Azerbaïdjan à l’issue de la déclaration tripartite, les habitants démontent magasins et habitations.

Destruction de maisons

Certains vont jusqu’à incendier leurs maisons.

Карабах, Кельбаджар. Армяне покидают и сжигают свои дома, чтобы они не достались азербайджанцам. pic.twitter.com/1EJdq6kHkp — Анфиса (@anfisa_a_n) November 13, 2020​

🔥Армянские жители Кельбаджара сжигают свои дома и покидают территории, чтобы азербайджанцы не остались. #Карабах pic.twitter.com/EOKk8X2nQV — Leyla Mammadova 🇦🇿 (@LeylaMammadovai) November 12, 2020​

Le fait que certains habitants du Haut-Karabakh mettent le feu à leurs maisons a été confirmé par des journalistes de la BBC.

«À plusieurs endroits, les correspondants de la BBC ont vu des maisons en proie aux flammes. Leurs propriétaires ont dit qu'ils préféraient les incendier que de les laisser aux Azerbaïdjanais.»

А в нескольких местах корреспонденты Би-би-си видели горящие дома. Их владельцы сказали, что лучше сожгут их чем оставят азербайджанцам. pic.twitter.com/DRCgHRRlOv — bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2020​

L’accord tripartite

Les Présidents russe et azerbaïdjanais ainsi que le Premier ministre arménien, Vladimir Poutine, Ilham Aliev et Nikol Pachinian, ont signé le 9 novembre une déclaration commune sur la cessation des hostilités dans le Haut-Karabakh. Selon le document, plusieurs secteurs passent sous contrôle azerbaïdjanais, les deux parties procèdent à un échange de prisonniers, tandis que des soldats russes de maintien de la paix sont déployés le long de la ligne de contact et du corridor de Latchine reliant le Haut-Karabakh à l'Arménie.

Un bataillon de cette force est entré à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, a fait savoir le 12 novembre le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.