Élections moldaves: un bureau de vote à Francfort-sur-le-Main évacué après une alerte à la bombe

Un bureau de vote ouvert ce dimanche 15 novembre à Francfort-sur-le-Main pour le second tour de l’élection présidentielle en Moldavie a été évacué après des informations sur une bombe, annonce la Commission électorale centrale de Moldavie se référant à la police allemande.

La Commission électorale centrale de Moldavie a annoncé ce dimanche 15 novembre, le jour du second tour de l’élection présidentielle, que le fonctionnement d’un bureau de vote de Francfort-sur-le-Main avait été perturbé suite à une alerte à la bombe.

«Il y a quelques minutes, les membres de la police de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, ont communiqué avoir eu un appel téléphonique concernant le placement d'une bombe au bureau de vote n°1/349 de la ville. En peu de temps, les services spécialisés allemands se sont rendus sur place pour procéder à des vérifications», indique un communiqué.

Le deuxième tour de l’élection présidentielle se tient dimanche 15 novembre en Moldavie. Les citoyens sont invités à choisir entre la présidente du Parti action et solidarité (PAS) Maia Sandu, qui a obtenu le soutien de 36% des électeurs lors du premier tour et l'actuel Président, Igor Dodon, qui a reçu le 1er novembre 32% des votes.

Selon la législation moldave, le second tour n’a pas de seuil de participation requis et le candidat qui obtient plus de la moitié des suffrages remportera la présidentielle.