Aeroflot reprend ses vols vers Nice

La compagnie aérienne russe Aeroflot a annoncé son intention de relancer les vols à destination de Nice à partir du 20 novembre, six jours après l’annonce par S7 Airlines de vols charters vers Paris et Nice. Toutefois l’entrée en France n’est autorisée qu’à certaines catégories de passagers.

Les vols reliant Moscou à Nice reprendront le 20 novembre, a annoncé ce lundi 16 novembre la compagnie aérienne russe Aeroflot.

«Aeroflot reprend ses vols à destination de Nice à partir du 20 novembre 2020. Les vols SU2360/SU2361 Moscou-Nice-Moscou seront opérés une fois par semaine, le vendredi», informe le communiqué.

Selon la compagnie aérienne, la fréquence des vols peut changer avec le rétablissement du trafic aérien international.

La vente de billets a été relancée sur le site d'Aeroflot et par le biais d'agents officiels. Des informations sur les horaires et les services sont disponibles sur le site internet. La réservation de vol est disponible sur le site de la compagnie et dans ses bureaux de vente, poursuit la note.

«L'entrée sur le territoire français n'est autorisée que pour certaines catégories de passagers: les citoyens français, les titulaires d'un titre de séjour, certaines autres catégories ayant des permis spéciaux délivrés par les autorités françaises», précise Aeroflot.

Des vols charters Russie-France

Le 10 novembre, la compagnie aérienne russe S7 Airlines avait déjà annoncé la reprise des vols charters à destination de Nice et Paris, respectivement à partir du 14 et 15 novembre après avoir obtenu l’autorisation de l’autorité de l'aviation civile russe, Rosaviatsia.

S7 Airlines a toutefois précisé que ces vols étaient réservés aux «passagers bénéficiant de droit de prendre l’avion malgré les restrictions dues à la pandémie de Covid-19»: les citoyens des pays européens et de l’espace Schengen, les titulaires d’un titre de séjour, ainsi que les citoyens russes rentrant en Russie. Tous les voyageurs doivent présenter un test Covid négatif effectué 72 heures au maximum avant l'embarquement.

Les liaisons aériennes entre la Russie et la France toujours suspendues

Pour l’instant, la France reste un pays fermé aux touristes russes. En août, les médias ont annoncé que le gouvernement russe menait des négociations sur l’ouverture de la frontière, mais il n'y a eu aucune déclaration officielle à ce sujet.

Selon les experts de l’Association des voyagistes russes, il ne faut pas s’attendre à la reprise complète des vols à destination des villes françaises avant le printemps 2021.