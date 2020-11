Ankara envoie des soldats en Azerbaïdjan

Le parlement turc a approuvé un décret du Président Erdogan sur l’envoi de militaires en Azerbaïdjan pour une période d’un an. Le document contenant les résultats du vote a été publié dans la base de données de la Grande Assemblée nationale de Turquie.

Ankara enverra des soldats en Azerbaïdjan conformément au décret présidentiel approuvé ce mardi 17 novembre par le parlement turc, ressort-il d’un document publié dans la base de données de la Grande Assemblée nationale de Turquie.

Le décret du Président Erdogan, soumis au parlement le 16 novembre, a été soutenu par les députés du Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir, par le principal parti de l'opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), ainsi que par le Parti de l'unité (BP) et Le Bon Parti (IYI).

Selon le document, l'armée turque peut rester en Azerbaïdjan pendant un an.

«Une mission de maintien de la paix»?

Le 11 novembre, le Président Erdogan a annoncé que la Turquie et la Russie avaient signé un mémorandum sur un centre de contrôle du cessez-le-feu au Haut-Karabakh. Selon lui, il s’agit d’une «mission conjointe de maintien de la paix».

Auparavant, le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov avait déclaré que Moscou et Ankara collaboreraient sur le Haut-Karabakh à travers le centre de suivi situé sur le territoire azerbaïdjanais et qu’il «n'a pas été question de forces conjointes de maintien de la paix».

Accord de paix au Haut-Karabakh

Le 9 novembre, les Présidents azerbaïdjanais et russe, Ilham Aliev et Vladimir Poutine, et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian ont signé une déclaration conjointe sur l’arrêt complet des hostilités au Haut-Karabakh.

Selon la déclaration, plusieurs districts du Haut-Karabakh passent sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, Erevan et Bakou procèdent à un échange de prisonniers, la Russie déploie un contingent de paix le long de la ligne de contact et dans le couloir de Latchine reliant le Haut-Karabakh à l'Arménie.