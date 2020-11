La Moldavie aura de bonnes relations avec la Russie, promet la Présidente élue

La Présidente élue moldave et chef du parti Action et Solidarité, Maia Sandu, a déclaré le 16 novembre lors d'une réunion avec l'ambassadeur russe Oleg Vasnetsov qu'elle a l'intention de tout faire pour établir des relations positives et pragmatiques avec la Russie.

«Ma mission est de sortir le pays de l'isolement international et d'établir de bonnes relations avec la Russie, ce qui résoudra des problèmes importants pour les citoyens. Je ferai tout mon possible pour installer des relations positives, pragmatiques et transparentes avec la Russie. J'espère qu'à partir de maintenant nous aurons une bonne coopération», a déclaré le 16 novembre Mme Sandu, citée par le service de presse du parti Action et Solidarité sur Facebook.

«Nous allons construire un vrai équilibre dans la politique étrangère» moldave et un «dialogue pragmatique avec tous les pays», notamment l'Union européenne, les États-Unis et la Russie, a-t-elle ajouté.

Pro-européenne, Mme Sandu promet de «faire avancer les réformes» et de «défendre les intérêts nationaux en dialoguant avec la Russie», selon son équipe de campagne.

Présidentielle moldave

Le deuxième tour des élections présidentielles s'est tenu en Moldavie le 15 novembre, opposant le Président sortant Igor Dodon et Maia Sandu, ancienne Première ministre et dirigeante du parti Action et Solidarité.

Selon les chiffres préliminaires publiés sur le site de la commission centrale électorale, Mme Sandu remporte l'élection présidentielle avec 57,75% des voix, contre 42,25% pour M.Dodon.