La Russie et la France sont les pays en qui les Arméniens ont le plus confiance

Sur fond de signature de l’accord de paix dans le Haut-Karabakh et donc de cessation consécutive des hostilités, un sondage pour Radio Sputnik a révélé quels sont les pays que les Arméniens considèrent comme ses plus proches amis et alliés. Parmi eux se trouvent la Russie (62,3%) et la France (39,9%).