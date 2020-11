Poutine explique pourquoi il est impossible de détériorer les relations entre la Russie et les USA

Évoquant les relations entre la Russie et les États-Unis, Vladimir Poutine a laissé entendre qu’elles n’étaient pas du tout au beau fixe.

«Il est impossible de détériorer des relations détériorées. Elles le sont déjà», a-t-il déclaré dans une interview sur la chaîne de télévision russe Rossia 1.

Le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, est dernièrement revenu sur les relations de la Russie avec les USA sous Barack Obama et Donald Trump. Il a rappelé que les désaccords avaient été nombreux sous le prédécesseur du Président sortant et qu’ils avaient probablement été les précurseurs de la dégradation des relations pendant la présidence de Donald Trump.

«Entre passable et médiocre»

En mars dernier, Vladimir Poutine avait évalué les rapports bilatéraux et donné une note «entre passable et médiocre» -mais quand même «plus près» de la seconde-, étant donné que Moscou et Washington coopèrent dans la lutte antiterroriste et ont augmenté leurs échanges commerciaux au cours des deux dernières années.

Parmi les points négatifs, il avait cité les sanctions antirusses décrétées par Washington ainsi que le problème du Traité sur la réduction des armements stratégiques offensifs (START III).