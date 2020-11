Au G20, Vladimir Poutine liste les enjeux majeurs pour le monde

Le chômage et la pauvreté, d’après le Président russe, constituent les deux risques majeurs, ce qu’il a évoqué au sommet virtuel du G20 ce samedi 21 novembre. Il a par la suite tenu à préciser que c’était le rôle du G20 d’empêcher que la situation économique et par conséquent la situation sociale, ne s’aggravent davantage à cause de la pandémie.