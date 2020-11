Vers une distribution du vaccin russe Spoutnik V dans l’UE?

Suite aux échanges constants entre l’Union européenne et la Russie sur des vaccins et des technologies en rapport avec la pandémie, le processus a été accéléré. L'Agence européenne des médicaments (AEM) a entamé les négociations sur le vaccin russe anti-coronavirus Spoutnik V, a annoncé à Sputnik un représentant de la Commission européenne. Il a pourtant souligné que l'AEM n'avait pas reçu de demandes d'autorisation pour vendre le vaccin sur le marché européen.

«L'Agence européenne des médicaments n'a reçu aucune demande d'autorisation de vente [sur le marché de l'UE, ndlr] de ce vaccin contre le Covid-19. Mais l'AEM a été contactée par le fabricant, et maintenant ils en sont au stade des premières discussions», a-t-il expliqué.

Il a par ailleurs fait savoir que la Commission européenne ne disposait pas de données sur le vaccin russe.

La production du vaccin Spoutnik V en Allemagne et en Hongrie

Auparavant, le directeur général du Fonds russe d’investissements directs (RFPI), Kirill Dmitriev, a fait savoir que, le 22 octobre, le RFPI avait demandé l’approbation de son vaccin auprès de l’Association médicale européenne. Il n’a pas exclu la possibilité de produire le vaccin anti-Covid Spoutnik V en Allemagne.

«Il est probable que nous produisions notre vaccin en Allemagne», a déclaré M.Dmitriev dans un entretien accordé à la chaîne Rossiya 24.

Au début du mois de novembre, le chef de la diplomatie hongroise, Peter Szijjarto, et le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Denis Mantourov, ont également discuté la fourniture à la Hongrie du vaccin Spoutnik V et sa fabrication conjointe.

Spoutnik V, le premier vaccin anti-Covid

Basé sur une plateforme de vecteur adénoviral humain, Spoutnik V, le premier vaccin contre le Covid-19 au monde, a été mis au point par le centre de microbiologie Gamaleïa et homologué en Russie en août 2020. Selon les dernières estimations, ce vaccin est efficace à 95%.