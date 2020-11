«Quittez l'Otan»: Justin Trudeau piégé par un duo russe se faisant passer pour Greta Thunberg

Les imitateurs russes Alexeï Stoliarov («Lexus») et Vladimir Kouznetsov («Vovan») ont appelé Justin Trudeau, se faisant passer pour la militante écologiste suédoise Greta Thunberg. Ils ont publié la vidéo sur leur chaîne YouTube lundi 23 novembre.

En fait, l'appel a été effectué en janvier dernier, au moment où les dirigeants mondiaux appelaient le Premier ministre canadien pour exprimer leurs condoléances pour les 85 Canadiens qui venaient de mourir dans un avion d'Ukraine International Airlines, abattu par l’armée iranienne près de Téhéran.

Diplomate, Trudeau n’a pas dévoilé de secrets

La jeune fille interprétée par «Vovan» et «Lexus» a parlé de la menace croissante d'une crise internationale et a anticipé une Troisième guerre mondiale. «La Suédoise» a interrogé le Premier ministre sur l'Otan, la paix dans le monde et Donald Trump.

«Je comprends que vous avez beaucoup de travail et pas beaucoup de temps pour parler à une jeune fille, mais je suis très préoccupée par la crise internationale croissante», lance la fausse Greta. «Quittez l'Otan, déposez vos armes, cueillez des fleurs, souriez à la nature», propose-t-elle.

Diplomate, Trudeau répond sans hésiter: «Je rêve aussi d'un monde dans lequel les soldats ne sont pas nécessaires, mais nous ne vivons pas encore dans ce monde, malheureusement».

Puis, la fausse militante écologiste a invité le Premier ministre à rejoindre une «communauté fermée» pour les dirigeants politiques sous sa direction.

«Je vais créer un club pour les Présidents et les chefs d'État qui me soutiennent. Les règles du monde doivent changer. Vous dirigez un grand pays, vous avez de l'influence et du pouvoir. Vous pouvez influencer n'importe qui et rejoindre notre club», a-t-elle confié.

Trudeau a répondu qu'il y réfléchira après que «Thunberg» lui aura expliqué tous les détails et l'objectif exact de la communauté.

Les humoristes ont également demandé au Premier ministre canadien de s'occuper du duc de Sussex, le prince Harry, parce que c'est «un bon gars» mais que sa femme «le manipule souvent».

Prenant à contre-pied des commentaires de plus en plus étranges, M.Trudeau a applaudi la fausse Mlle Thunberg pour son «point de vue» et ses «paroles passionnées» avant de terminer la conversation.

Un duo très connu en Russie

Les imitateurs Kouznetsov et Stolyarov sont bien connus en Russie pour leurs pièges téléphoniques. Ils ont déjà fait des farces à Elton John, au prince Harry, au Président de la Pologne Andrzej Duda, à de nombreux responsables américains comme Kamala Harris ou Bernie Sanders, ainsi qu’à des vedettes comme Sharon Stone.

En 2018, ils ont appelé le ministre britannique des Affaires étrangères de l'époque, Boris Johnson, en se faisant passer pour le Premier ministre arménien.