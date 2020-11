Conformément à l’accord, des militaires azerbaïdjanais entrent dans le district de Latchin au Haut-Karabakh

L'Azerbaïdjan a annoncé l’entrée de son armée dans un district du Haut-Karabakh et ce en application des ententes conclues plus tôt par Bakou, Moscou et Erevan.

«En conformité avec la déclaration tripartite signée par les Présidents azerbaïdjanais et russe ainsi que le Premier ministre arménien, des détachements de l’armée azérie sont entrés le 1er décembre dans la région de Latchin», informe la Défense azerbaïdjanaise.

Latchin est le dernier des trois districts qui doit être remis à l’Azerbaïdjan conformément à l’accord.

Déclaration de paix du 9 novembre

Le 9 novembre, les Présidents russe et azerbaïdjanais, Vladimir Poutine et Ilham Aliev, et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian ont signé une déclaration conjointe sur la cessation complète des hostilités au Haut-Karabakh.

Selon ce document, plusieurs régions du Haut-Karabakh passent sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, Erevan et Bakou échangent des prisonniers, la Russie déploie un contingent de paix le long de la ligne de contact et dans le couloir de Latchin reliant le Haut-Karabakh à l'Arménie.