Un bombardier nucléaire américain prend feu et atterrit au Royaume-Uni

Un bombardier stratégique B-52 de l’US Air Force, avec l’indicatif d’appel CAKE11, a envoyé un code d’urgence à usage spécial suite à l’arrêt d’un moteur provoqué par un incendie, rapporte le journal britannique Express.

L’avion a émis ce signal de détresse après avoir terminé une mission au-dessus de la Méditerranée.

Sa trajectoire de vol montre qu’il a commencé à se diriger vers le Royaume-Uni pour atterrir.

Un bombardier basé dans le Dakota du Nord

Pendant plus de deux heures, il a tourné entre Worcester et Gloucestershire (ouest et sud-ouest de l’Angleterre) pour brûler son carburant

Vers 17h10 GMT, le bombardier a commencé sa descente et s’est dirigé vers une base de la Force aérienne royale.

Juste après 17h15 GMT, il a atterri en toute sécurité à la RAF Fairford dans le comté de Gloucestershire.

Selon le site d’information local Gloucestershire Live, l’avion appartient à la base aérienne de Minot, dans le Dakota du Nord.