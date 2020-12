L’Azerbaïdjan accusé de forcer des prisonniers de guerre arméniens à embrasser son drapeau

L’organisation non gouvernementale Human Rights Watch a dénoncé les mauvais traitements infligés par les forces azerbaïdjanaises aux prisonniers de guerre arméniens après la diffusion de nombreuses scènes de violence sur les réseaux sociaux.

Sur les vidéos en question, des militaires azéris giflent, donnent des coups de pied et poussent des détenus arméniens. Plusieurs captifs sont en plus contraints d’embrasser le drapeau de l’Azerbaïdjan et une représentation de son Président, Ilham Aliev.

«Aucune justification»

L’ONG raconte avoir examiné 14 vidéos et s’être entretenue avec les familles de cinq prisonniers de guerre dont les abus ont été filmés, qui ont reconnu leurs proches.

«Il ne peut y avoir aucune justification pour le traitement violent et humiliant des prisonniers de guerre. Le droit international est absolument clair sur le devoir de les protéger. Les autorités azéries doivent veiller à ce que ce traitement cesse immédiatement», a déclaré le directeur de la division Europe et Asie centrale de HRW, Hugh Williamson, cité par L’Orient-Le Jour.

La partie azerbaïdjanaise n'a pas dans l'immédiat réagi aux accusations de l'ONG. Bien que le nombre de détenus arméniens en Azerbaïdjan reste inconnu, des responsables à Erevan parlent de «dizaines» de prisonniers de guerre capturés lors de la dernière escalade des tensions au Haut-Karabakh.