Vers le retour d’une alliance stratégique entre la France et l’Égypte face à l’adversaire turc?

La France accueille ces 7 et 8 décembre le Président égyptien al-Sissi. Une occasion pour Macron de restaurer une amitié abimée par ses critiques «droit de l’hommistes» en janvier 2019. Deux ans plus tard, Paris pourrait bien oublier l’autoritarisme du Caire et sceller une nouvelle alliance avec l’Égypte pour s’opposer à la Turquie. Analyse.