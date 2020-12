Grandes ambitions, petits moyens: aux côtés des États-Unis, la France participe à l’endiguement de la Chine

Menace d’un chercheur militaire 🇨🇳 suite à l’annonce par 🇯🇵 d’exercices militaires avec 🇫🇷, 🇬🇧 et 🇺🇸.



“They need to calculate carefully. These countries still provoke trouble in China's coastal waters.”



Et bien sûr la référence aux guerres de l’Opium... https://t.co/ZAqON3pu86