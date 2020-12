Le Royaume-Uni et le Canada signent un accord commercial d’après-Brexit

Après avoir convenu d’un accord de principe le mois dernier, le Royaume-Uni et le Canada en ont signé un ce mercredi 9 décembre portant sur les futures relations commerciales entre les deux pays, indique un communiqué du département britannique du Commerce international. L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021 avec la fin de la période de transition du Brexit.

«L’accord d’aujourd’hui donne une certitude aux entreprises britanniques qui exportent des biens et des services au Canada d’une valeur de 11,4 milliards de livres [12,6 milliards d’euros, ndlr]», informe la note.

Сelui-ci prévoit la suppression des droits de douane pour les exportations de voitures britanniques vers le Canada. Des tarifs douaniers nuls ont également été fixés pour 98% des marchandises britanniques pouvant être exportées au Canada, y compris le bœuf, le poisson, les fruits de mer et les boissons gazeuses, détaille le document.

Qui plus est, les producteurs britanniques continueront de bénéficier de l'absence de tarifs douaniers sur l’exportation de nombreux produits de la terre et de la mer, à savoir le chocolat, les confiseries, les fruits et légumes, le pain, les pâtisseries et le poisson.

Le communiqué souligne qu'en 2021, les deux pays négocieront un nouvel accord commercial «sur mesure».

Afin d’assurer les conditions favorables du commerce bilatéral avec les pays tiers à partir du 1er janvier, date de la fin de la période de transition liée au Brexit, le Royaume-Uni doit conclure des accords commerciaux avec d’autres pays. Pour l’instant, le commerce est défini par des accords négociés à l’époque par l’UE. Concernant le Canada, il s'agit notemment de l'accord économique et commercial global (CETA en anglais).