Bras de fer Bruxelles-Orban: un «chantage idéologique à la question migratoire et aux questions sociétales»

Hongrois et Polonais ont finalement trouvé un compromis avec Bruxelles, leur permettant de lever le veto sur le plan de relance de 750 milliards d’euros. Pour Thibaud Gibelin, auteur de «Pourquoi Viktor Orban joue et gagne», l’inflexibilité du Premier ministre hongrois a mis en lumière le fossé profond entre Europe occidentale et Europe centrale.