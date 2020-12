La guerre de la saucisse évitée in extremis par Londres et Bruxelles

Afin de continuer à exporter les produits à base de viande crue en Irlande du Nord dès le 1er janvier 2021, Londres et Bruxelles se sont mis d’accord sur un sursis de six mois accordé à ces produits venant de Grande-Bretagne. À défaut d’une prolongation, les saucisses devront faire l’objet de contrôles sanitaires européens.

À trois semaines du Brexit, les conditions d’un accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne ne sont pas encore déterminées à l’exception du futur des saucisses produites en Grande-Bretagne et destinées à l’Irlande du Nord, lesquelles étaient menacées de blocage, rapporte le Times.

L’Irlande du Nord sera soumise à la réglementation européenne à partir du 1er janvier, laquelle interdit l’importation de produits faits de viande crue s’ils ne sont pas congelés à -18°C. C’est la raison pour laquelle l’expédition de saucisses vers cette partie du royaume était mise en cause.

Délais accordés

Cependant, les négociateurs ont réussi à convenir d’un sursis de six mois. Après l’expiration du délai, leurs exportateurs devront respecter les contrôles sanitaires européens. En plus de cela, les supermarchés bénéficient d’un délai de trois mois pour acheminer une plus large gamme de produits à travers la mer d’Irlande.

Cet arrangement résulte de pourparlers entre le négociateur de l’UE, Maros Sefcovic, et le ministre d’État britannique Michael Gove, qui a également trouvé un compromis sur d’autres modalités de l’accord.

«La saucisse britannique est sauve, au moins pour six mois», se réjouit le Times, alors que Michael Gove a appelé Maros Sefcovic «le roi de la saucisse de Bruxelles» et s’est félicité que celles britanniques «se soient frayées un chemin vers Belfast et Ballymena».

Auparavant, Londres avait échoué à obtenir les certificats sanitaires pour sa viande crue préparée auprès de l’Union européenne. En réponse, le gouvernement britannique avait menacé de stopper l’importation de produits à base de viande en provenance de l’UE.