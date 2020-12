Deux supporters russes condamnés en France à 10 et 3 ans de prison pour les violences en 2016

La justice française a condamné ce 14 décembre deux supporters russes -impliqués dans des violences lors de l'Euro-2016- à 10 et 3 ans de prison, selon Me Julien Pinelli, avocat de l’un des condamnés, interrogé par Sputnik. Mikhaïl Ivkine et Pavel Kossov ont été jugés coupables d’avoir gravement blessé un ressortissant du Royaume-Uni lors d’une bagarre entre supporters russes et anglais à Marseille.

L’avocat a par ailleurs précisé que M.Ivkine, condamné à 3 ans, pourrait bientôt sortir de prison car il y a déjà passé deux ans et neuf mois dans le cadre de sa détention provisoire.

À l’issue de l’examen du dossier par la justice, qui a débuté le 7 décembre, les Russes ont été accusés d'actes de violence avec utilisation de moyens improvisés comme arme dans le cadre d'un groupe organisé, lesquels ont laissé handicapé Andrew Bache, le supporter anglais.

Le Parquet français avait exigé cinq ans de prison pour Ivkine et de 14 à 15 ans pour Kossov, admettant que les deux avaient agi ensemble mais précisant que leur niveau de responsabilité était différent. Les avocats des Russes ont insisté sur l'innocence de leurs clients, soulignant que les actions d’Ivkine et de Kossov n'étaient pas à l'origine des graves blessures du supporter anglais.

À la demande des autorités françaises, les deux ont été interpellés en février 2018 à Munich, en Allemagne. Ils sont détenus à Marseille depuis mars 2018.