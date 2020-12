Les États-Unis décrètent de nouvelles sanctions contre la Russie

Le département américain du Trésor a introduit des sanctions à l’encontre des sociétés russes Kosmos Komplekt et Sovtest Komp, ainsi que contre la personne d’Ilias Sabirov.

La nouvelle modification de la «liste noire» américaine comprend les noms de 78 entités et personnes de la Chine, du Pakistan, de Malte, des Émirats arabes unis et de certains pays européens.

Selon le département du Trésor, les sanctions visent les entités et personnalités considérées comme impliquées «dans des activités portant atteinte à la sécurité nationale ou aux intérêts des États-Unis sur la scène internationale».

La semaine dernière, Washington avait décrété des sanctions contre 13 individus et six entités russes, dont le club de football Akhmat Grozny évoluant en Première ligue russe et le fonds Akhmat Kadyrov.