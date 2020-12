La nouvelle souche «britannique» du Covid détectée en Italie

Le ministère italien de la Santé a annoncé avoir détecté la nouvelle mutation du coronavirus, déclarée en Grande-Bretagne et capable de se propager plus rapidement que les autres formes connues, sur son propre sol.

Un patient infecté par la nouvelle souche du coronavirus a été signalé en Italie, a annoncé le ministère de la Santé.

«Le patient et son partenaire, qui sont revenus du Royaume-Uni il y a quelques jours via l'aéroport de Fiuimicino, à Rome, sont actuellement en isolement et respectent, avec d'autres membres de la famille et proches, les procédures prévues par le ministère de la Santé», détaille un communiqué.

L'Italie ferme ses aéroports à toutes les arrivées de toutes les destinations britanniques jusqu'au 6 janvier et interdit l'entrée sur son territoire à quiconque s'est rendu au Royaume-Uni au cours des deux dernières semaines, a déclaré dimanche 20 décembre le ministre de la Santé, Roberto Speranza.

«Toute personne qui se trouve déjà en Italie après en être arrivée doit passer un test», a précisé M.Speranza.

La Grande-Bretagne a annoncé le 19 décembre un nouveau lot de restrictions suite à la découverte sur son territoire d'une nouvelle forme du coronavirus, jugée de 70% plus contagieuse que les autres formes connues jusqu'ici.

La Belgique, les Pays-Bas, l'Autriche et d'autres ont déjà annoncé suspendre les liaisons aériennes et ferroviaires en provenance et à destination du Royaume-Uni.