Nouvelle souche de coronavirus: de plus en plus de pays se coupent du Royaume-Uni

Une vingtaine de pays, dont 14 membres de l'UE, ont suspendu leurs liaisons avec le Royaume-Uni où une nouvelle variante du coronavirus a été découverte.

Cette nouvelle souche est apparue mi-septembre à Londres et dans le comté du Kent et serait jusqu'à 70% plus contagieuse que la précédente. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a décidé de reconfiner dès dimanche la capitale et le sud-est de l'Angleterre pour tenter de juguler l’envolée des contaminations.

Samedi 19 décembre, le gouvernement néerlandais a annoncé que tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni étaient supprimés dès ce dimanche et jusqu'au 1er janvier. La Belgique a rapidement suivi en annonçant suspendre aussi les vols et trains vers la Grande-Bretagne à partir de ce dimanche minuit. Selon le Premier ministre belge Alexander De Croo, la durée de la suspension sera d'au moins 24 heures.

Le sol français banni aux vols, bateaux et trains arrivant d'outre-Manche

Les liaisons aériennes avec le Royaume-Uni ont été également suspendues par l'Italie , l'Allemagne, la Bulgarie, l'Irlande, la Lituanie, la Lettonie et la Finlande.

Dimanche soir, la France a pris ses propres mesures de sauvegarde en suspendant à compter de minuit ce dimanche les circulations depuis le Royaume-Uni pour 48 heures au moins. La suspension concerne non seulement le transport de passagers, mais aussi celui de marchandises. Les vols, bateaux et trains arrivant d’outre-Manche ne pourront plus rejoindre le sol français.

Le trafic aérien avec le Royaume-Uni a été également suspendu par la Turquie, la Suisse, le Canada et l'Argentine. L'Arabie saoudite a complètement fermé ses frontières pour une semaine et a annulé tous les vols internationaux.

La Russie suit la situation de cette variante britannique du virus mais la décision de suspendre les vols n'a pas encore été prise.