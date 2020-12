S-400: Ankara prévient de l'impact négatif des sanctions US sur l’Otan

Les sanctions récemment imposées par les États-Unis à la Turquie en raison de l’acquisition par cette dernière de S-400 russes auront des effets négatifs sur l’activité commune des deux pays dans le cadre de l’Otan, a annoncé ce 22 décembre le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar.

«Nous ferons tout notre possible pour que les sanctions américaines ne nous portent aucun préjudice. Cela aura des effets négatifs sur nos activités conjointes avec l'OTAN», a-t-il déclaré à l’antenne de la chaîne de télévision turque NTV.

Il a d’ailleurs appelé les États-Unis à revoir «immédiatement» leur décision concernant ces sanctions, imposées par les États-Unis dans le cadre de la loi américaine censée «contrer les adversaires de l'Amérique à travers des sanctions» (CAATSA).

«Les États-Unis doivent immédiatement revenir sur cette mauvaise décision. Nous nous attendons à ce qu’elle soit corrigée», a-t-il ajouté.

La Turquie sanctionnée

Après que la Russie a fourni les premiers S-400 à la Turquie en juillet 2019, Washington a exigé que cette dernière renonce à l'accord et achète des complexes américains Patriot à la place. Ankara a refusé de faire des concessions. Ainsi, les États-Unis ont d’abord suspendu la participation de la Turquie au partenariat mondial sur l’avion de chasse F-35, puis ont imposé des sanctions à l’encontre de la Direction des industries turques de la défense (SSB), de son chef Ismail Demir et de trois autres employés à cause de la coopération d'Ankara avec le russe Rosoboronexport, l'agence chargée des exportations du complexe militaro-industriel russe.

Commentant les sanctions américaines, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a dénoncé la concurrence déloyale déployée par les États-Unis concernant l’industrie de la Défense.