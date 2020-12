Les chefs d'entreprises de BioNTech et Moderna inclus dans la liste Forbes des milliardaires

Depuis le début de la pandémie, 50 nouveaux milliardaires sont apparus dans le secteur de la santé, selon Forbes, parmi lesquels les chefs des sociétés pharmaceutiques BioNTech et Moderna, dont les fortunes sont estimées respectivement à 4,2 et 4,1 milliards de dollars.

Leur fortune a été stimulée par la forte croissance du marché boursier alors que les investisseurs affluent vers les entreprises impliquées dans le développement des vaccins, des traitements et de divers dispositifs médicaux.

Le montant de leurs fortunes

Ainsi, selon Forbes, la fortune du PDG et cofondateur de BioNTech, l’Allemand d'origine turque Ugur Sahin, est estimée à 4,2 milliards de dollars. Le Français Stéphane Bancel, qui dirige la société Moderna depuis 2011, dispose quant à lui d'un capital de 4,1 milliards de dollars.

Par ailleurs, celles des investisseurs américains Timothy Springer et Robert Langer, qui ont respectivement investi cinq et 1,5 million de dollars dans le développement de Moderna en 2010, sont désormais estimées à 2,1 et 1,6 milliard de dollars.

La liste des nouveaux milliardaires comprend également plusieurs chefs d'entreprise et investisseurs de Chine, d'Italie, d'Inde, du Canada, de Suisse, de Hong Kong et du Danemark.