Le Président ukrainien voudrait sortir des accords de Minsk

Après que Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont réaffirmé leur intention d’appliquer les principaux points des accords de Minsk, le Président ukrainien a fait part de son souhait d’en sortir.

«Comme je l’ai déjà dit lors d’un point presse, j’estime que nous ne pouvons pas abandonner comme ça les accords de Minsk, parce que les Européens peuvent retirer les sanctions contre la Russie et des représentants de certaines régions de Donetsk et Lougansk. Mais personnellement, j’en sortirais», confie Volodymyr Zelensky au journal ukrainien Fokus.

«Personne ne veut mettre fin à la guerre, sauf l’Ukraine», affirme-t-il avant d’ajouter que «non, les partenaires européens le veulent aussi».

Projets en cours

La question du conflit en Ukraine figurait au programme de la conversation téléphonique qui a eu lieu le 22 décembre entre les Présidents russe et français. Ils ont exprimé leur souhait de renforcer leurs efforts pour mettre en place les principaux points des accords de Minsk de 2015, ainsi que les décisions prises au sommet dans le cadre du format Normandie du 9 décembre 2019 à Paris.

Un nouveau sommet au format Normandie devait se tenir en décembre 2020, à l’initiative de Moscou. En raison de la participation prévue des représentants des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, et sa diffusion sur le site de l'Onu, les représentants français et allemand se sont prononcés contre cette diffusion et ont refusé d'y participer.

Ainsi, il a été décidé de diffuser le sommet sur la chaîne YouTube de la représentation permanente de la Russie auprès de l'Onu.

Modalités des accords

Les accords de Minsk sur la régulation de la situation dans l’est de l’Ukraine prévoient un cessez-le-feu, le retrait des armements lourds de la ligne de contact, la tenue d’une réforme constitutionnelle et la mise en place de la loi sur un statut particulier du Donbass. Celle-ci avait été adoptée en 2014, mais n’avait jamais été appliquée.

Selon la loi, les régions concernées du Donbass pourront disposer d’un statut particulier après la tenue des élections municipales surveillées par des observateurs internationaux. Cependant, les élections n’ont jamais eu lieu.