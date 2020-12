Des soldats américains auraient été lapidés lors d’une patrouille en Syrie

Des jets de pierres ont accueilli des soldats américains qui étaient en patrouille non loin de la ville syrienne de Kamichli, dans le gouvernorat d’Hassaké (nord-est), a annoncé ce lundi 28 décembre la chaîne de télévision syrienne Al-Ikhbariya.

«Les habitants ont bloqué la route devant une patrouille d’occupants américains près de la ville de Tirbespi (Al-Qahtaniyah), à l’est de Kamichli, et leur ont jeté des pierres», affirme la chaîne.

Présence militaire US dans les régions pétrolifères syriennes

Les forces armées américaines et les formations arabo-kurdes des Forces démocratiques syriennes contrôlent illégalement des territoires dans le nord et le nord-est de la Syrie, dans les provinces de Deir ez-Zor, d’Hassaké et de Raqqa, où se trouvent les plus grands champs de pétrole et de gaz du pays.

Les autorités syriennes ont plusieurs fois qualifié la présence militaire américaine d’occupation et de piraterie d'État destinée à voler du pétrole syrien.