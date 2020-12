Macron, Biden, Xi Jinping: ce que Poutine leur a souhaité pour les fêtes

Dans un communiqué diffusé par le Kremlin, Vladimir Poutine a présenté ses vœux pour les fêtes de fin d’année à Emmanuel Macron, Donald Trump, Joe Biden, Recep Tayyip Erdogan, Xi Jinping et à d’autres leaders. Le Président russe en a profité pour souligner l’importance de la coopération internationale pour la sécurité et la stabilité.

Le Président russe a présenté ses vœux pour les fêtes de fin d’année aux chefs d’État et de gouvernement, indique le service de presse du Kremlin.

En s’adressant à Emmanuel Macron, Vladimir Poutine a précisé que l’année qui s’achève n’avait pas été facile et avait apporté son lot d’épreuves. Faisant ainsi référence notamment aux attaques terroristes et à la pandémie de coronavirus.

Dans ces circonstances, le dialogue ouvert et direct entre les deux pays importe particulièrement pour discuter des nombreuses questions de politique bilatérale et de l’ordre du jour international, précise le communiqué.

Le chef de l’État russe a exprimé son espoir que la Russie et la France poursuivront leur travail visant au développement des relations bilatérales et au renforcement de la stabilité et de la sécurité sur le continent européen.

Vœux aux Présidents américains

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le dirigeant russe a souhaité bonne santé, prospérité et courage au Président sortant des États-Unis et à sa famille. Dans un message adressé à Joe Biden, Président élu, Vladimir Poutine a souligné que la pandémie de coronavirus et d’autres défis auxquels le monde avait dû faire face en 2020 ont prouvé la nécessité d’une large coopération internationale.

Messages aux autres chefs d’État

Le chef de l’État russe s’est dit certain que la Russie et les États-Unis pourront faire beaucoup pour renforcer la stabilité et la sécurité aux niveaux global et régional en instaurant un climat d’égalité et de respect des intérêts mutuels.

Le développement progressif des relations russo-turques dans des domaines clefs a été souligné avec satisfaction par Vladimir Poutine. En dépit de la situation épidémiologique difficile, les deux pays ont assuré un dialogue politique nourri et la réalisation de projets importants dans les secteurs de l’énergie, du commerce et de la défense.

Dans un télégramme de félicitations adressé à Xi Jinping, le Président russe a mis en avant le succès du lancement de l’année de la coopération scientifique et technique russo-chinoise. Selon lui, la nouvelle année sera sous le signe de réussites dans le travail commun visant au développement des relations bilatérales dans l’esprit du Traité d’amitié signé par les deux pays en 2001, dont le 20e anniversaire sera célébré.

Enfin, Vladimir Poutine a adressé ses vœux aux autres chefs d’État actuels et précédents ainsi qu’aux dirigeants des diverses organisations internationales. Parmi ceux-ci figurent la reine Élisabeth II, le Premier ministre britannique Boris Johnson, le Président italien Sergio Mattarella et le Premier ministre italien Giuseppe Conti, la chancelière allemande Angela Merkel et le Président fédéral d’Allemagne Frank-Walter Steinmeier.