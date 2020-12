Pour Xi Jinping, l’année 2020 a été une «épopée extraordinaire»

En s’adressant pour ses vœux du Nouvel An au peuple chinois, touché en premier par le Covid-19, le Président Xi Jinping a qualifié l’année qui s’achève d’«épopée extraordinaire de lutte antiépidémique».

Selon lui, cette période a été «vécue avec détermination et opiniâtreté». Il a salué l’unité de la population et les efforts du personnel médical, de l’armée et des scientifiques qui ont fait face à cette crise sanitaire. Le chef d’État a également adressé ses pensées à toutes les personnes touchées par le virus.

Son discours a été accompagné d’images prises lors de l’épidémie en Chine, ainsi que d’autres clichés de visioconférences avec d’autres leaders mondiaux afin de rappeler l’importance de la lutte commune pour mettre un terme à la pandémie de coronavirus.

Réussites économiques

En dépit de la crise sanitaire ayant contribué à l’effondrement de l’économie de certains pays, la Chine a été «la première des grandes économies du monde à avoir enregistré une croissance». Le PIB chinois pourrait avoisiner la barre des 100.000 milliards de yuans en 2020 [l’équivalent d’environ 12.500 milliards d’euros, NDLR].

Xi Jinping a ensuite résumé les réussites de son pays cette année. Il a souhaité de la prospérité à la Chine et a exprimé sa volonté de voir l’harmonie régner dans le monde.

Berceau du virus

Découverte dans la ville de Wuhan il y a un an, l’infection provoquée par le SARS-CoV-2 a entraîné la mort de plus de 1,7 million de personnes à travers le monde et a contaminé plus de 81 millions. Pendant toute l’année, les scientifiques de l’OMS n’ont pas eu la possibilité de se rendre sur les lieux pour étudier les pistes d’apparition et de propagation du virus. En janvier 2021, la visite d’un groupe de chercheurs de l’organisation est attendue en Chine pour remonter aux origines du Covid-19.

Après deux vagues épidémiques, de nouvelles mutations dont une variante britannique, potentiellement plus contagieuse à 70% que la souche initiale, ont déjà été détectées dans de nombreux pays. La veille, la Chine avait constaté son premier cas de contamination par cette variante.