Lors de ses vœux, Loukachenko a souhaité que les Biélorusses le remercient pour ce qu’il a fait

Alexandre Loukachenko a livré son vœu le plus cher pour la nouvelle année. Le Président biélorusse souhaite que son peuple lui «dise merci».

«Je n’ai qu’un seul désir: que les gens disent un jour merci pour ce qu’on a fait pendant cette période. Et on a fait beaucoup: plusieurs choses se voient de loin», a déclaré Alexandre Loukachenko.

Selon lui, bien que les réalisations du pouvoir et de la société biélorusses puissent maintenant sembler insignifiantes, le temps passera et ses concitoyens «diront à leurs enfants et petits-enfants: “Écoutez, nous l’avons fait”».

La situation dans le pays

Les manifestations de l’opposition ont démarré en Biélorussie le 9 août, le jour même de l’élection présidentielle remportée, selon les autorités, par Alexandre Loukachenko avec 80,1% des suffrages. Pour disperser ces manifestations, les forces de l’ordre ont utilisé des lacrymogènes, des canons à eau, des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc.

L’opposition biélorusse appelle toujours ses partisans à descendre dans les rues pour des manifestations qui prennent une ampleur particulière tous les dimanches.

Parallèlement à l’opposition, les partisans d’Alexandre Loukachenko, qui a prêté serment le 23 septembre, tiennent des manifestations de soutien. Les autorités parlent de «radicalisation» des manifestations et observent leur déplacement depuis les rues vers les cours.