La Hongrie renonce au vaccin Spoutnik V? La Russie dénonce «un nouvel exemple de fake news»

Le Fonds russe d’investissements directs (RFPI) continue de travailler avec les régulateurs hongrois sur l'approbation du vaccin anti-Covid-19 Spoutnik V, a déclaré à Sputnik un représentant dudit Fonds.

«La Hongrie a déjà reçu le premier lot le 28 décembre, et nous sommes prêts à fournir intégralement le vaccin dans le volume requis en janvier-mars 2021», a précisé le RFPI.

Le représentant du Fonds a également noté que «l'article de Reuters sur la décision de la Hongrie de ne pas commander le vaccin Spoutnik V est un nouvel exemple de fake news dans des médias réputés».

Le 31 décembre, l’agence Reuters, se référant au chef de l'administration du Premier ministre hongrois, a rapporté que le pays avait refusé d'acheter le Spoutnik V et avait l'intention d’acquérir des vaccins via les mécanismes d'approvisionnement de l'UE ou directement de Chine.

Selon l'agence, la décision est due à une capacité de production insuffisante du vaccin russe.

Spoutnik V

Le ministère russe de la Santé a homologué le vaccin Spoutnik V (GamCovidVac) le 11 août. Il est ainsi devenu le premier créé au monde contre le Covid-19.

Conçu par le Centre d'épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou, il utilise deux types différents d’adénovirus humains (rAd26 et rAd5) comme vecteurs. Cette plateforme est connue pour être sûre, efficace et ne pas avoir d’effets négatifs à long terme.

Le gouvernement hongrois a annoncé le 28 décembre avoir reçu 6.000 doses du vaccin russe.

«Sur la base de notre précédent accord, la coopération entre la Russie et la Hongrie se poursuit», a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, dans une vidéo postée sur sa page Facebook, en annonçant l'arrivée de milliers de doses.