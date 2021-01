Un Airbus manque de s’écraser après avoir percuté un «ballon pyrotechnique» en Colombie - vidéo

La nuit de la Saint-Sylvestre, un Airbus 319-100 reliant les États-Unis à la Colombie est entré en collision avec un objet en plastique flottant dans le ciel, rapporte le portail The Aviation Herald.

L’incident s’est déroulé au-dessus de Bogota. Selon les médias locaux, cet avion de la compagnie Avianca, volant de la ville d’Orlando, en Floride, vers Bogota, la capitale colombienne, a percuté un «ballon pyrotechnique».

🚨#ÚLTIMAHORA La irresponsabilidad de unos desadaptados estuvo a punto de causar una tragedia. Hace momentos un Airbus A320 (N557AV) de Avianca impactó un globo pirotécnico cuando aproximaba a Bogotá procedente de Orlando, obligándole a aterrizar de emergencia. pic.twitter.com/cELiXagAUO — Webinfomil.com (@Webinfomil) January 1, 2021​

Relayées sur les réseaux sociaux, les images montrent l’avion cloué au sol, emmêlé dans des guirlandes colorées en plastique dont certaines sont apparemment entrées dans l’un des réacteurs.

Il n’est pas clair si le «ballon» était rempli de feux d’artifice. Cependant, il semble qu’il transportait bien des guirlandes.

Un atterrissage réussi

La collision a provoqué un atterrissage d’urgence et l’équipage a réussi à poser l’avion en toute sécurité. L’appareil a été contraint de sortir de la piste en faisant un virage à grande vitesse et s’est tout de suite arrêté après avoir franchi la ligne d’attente, explique The Aviation Herald.

Les rapports n’ont pas révélé si l’aéronef avait subi des dommages. L’aéroport international El Dorado n’a pas encore commenté.