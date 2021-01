Poutine et Merkel discutent des perspectives de «production conjointe de vaccins»

Mardi 5 janvier, le Président russe et la chancelière allemande ont eu une conversation téléphonique au cours de laquelle ils se sont souhaité mutuellement de bonnes fêtes de Noël et du Nouvel An. Parmi les sujets évoqués, une possible coopération en matière de production de vaccins contre le Covid-19.

«Ils ont discuté de la coopération dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, en mettant l'accent sur les perspectives possibles de production conjointe de vaccins. Il a été convenu de poursuivre les contacts sur ce sujet entre les ministères de la Santé et d'autres structures spécialisées des deux pays», détaille la note du service de presse du Kremlin.

Ils ont également abordé certains aspects du règlement du conflit en Ukraine, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du paquet de mesures de Minsk et d’autres accords conclus sous le format Normandie.

Début des vaccinations

L’Allemagne et la Russie ont toutes deux lancé leurs campagnes de vaccination respectives, Berlin ayant opté pour le vaccin élaboré par Pfizer et l’entreprise pharmaceutique BioNTech, basée à Mayence. Moscou a mis en circulation son propre vaccin, le Spoutnik V, mis au point par le centre de recherche Gamaleïa. D’après son directeur Alexander Guinzbourg, plus d’un million de Russes l’ont déjà reçu.