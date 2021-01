Pompeo annule les restrictions concernant les contacts avec Taïwan

Le 9 janvier, Mike Pompeo a annulé toutes les restrictions imposées aux responsables américains dans leurs contacts avec Taïwan.

«Le département d'État a créé des restrictions internes complexes pour réguler les interactions de nos diplomates, militaires et autres représentants officiels dans leurs relations avec leurs homologues taïwanais», a indiqué le secrétaire d'État dans un communiqué.

«Les États-Unis avaient pris ces mesures unilatéralement, pour satisfaire le régime communiste à Pékin. C'est fini», a-t-il ajouté.

Il n'a pas précisé la nature des restrictions et cette annonce apparaît largement symbolique, une loi de 2018 autorisant déjà «des responsables à tous niveaux du gouvernement, y compris des membres du cabinet occupant des fonctions de sécurité nationale, des militaires et d'autres représentants officiels du gouvernement à se rendre à Taïwan et à rencontrer leurs homologues taïwanais».

«Un très grand jour»

L'ambassadeur de Taïwan aux États-Unis, Hsiao Bi-khim, a salué cette décision. «C'est la fin de décennies de discrimination», a-t-il écrit sur Twitter. «C'est un très grand jour pour notre relation bilatérale. Je me réjouis de chaque opportunité», ajoute-t-il.

Le ministre des Affaires étrangères de Taïwan, Joseph Wu, s'est également félicité de la levée de «restrictions qui limitaient inutilement nos relations».

«Le partenariat rapproché entre Taïwan et les États-Unis repose solidement sur nos valeurs et intérêts communs et la foi inébranlable en la liberté et en la démocratie», a-t-il ajouté.

L'annonce de M. Pompeo, à moins de deux semaines de la fin du mandat de Donald Trump, devrait en revanche provoquer la fureur de Pékin, qui considère Taïwan comme partie intégrante de la Chine et qui a déjà violemment protesté contre une visite annoncée à Taïwan de l'ambassadrice des États-Unis à l'Onu, Kelly Craft.

Mme Craft doit se rendre du 13 au 15 janvier à Taipei pour des entretiens avec des responsables taïwanais. Elle doit aussi y prononcer un discours sur «les contributions impressionnantes (de Taïwan) à la communauté mondiale et l'importance d'une participation significative et élargie de Taïwan aux organisations internationales», selon le département d'État.