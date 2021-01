Discours d'Emmanuel Macron au sommet One Planet

Le Président français tient une allocution dans le cadre de la quatrième édition du One Planet Summit, à Paris, censé amorcer un élan politique à la protection de la nature.

Pour sa quatrième édition, l'initiative One Planet Summit initiée par Emmanuel Macron réunit les chefs d’État et responsables d’organisations internationales ce 11 janvier afin de relever le défi du changement climatique et d’accentuer la nécessité de protéger la nature.

Le Président de la République ouvre la discussion avec un discours sur un sujet crucial à l'échelle mondiale: la protection de la biodiversité.

Le sommet se tient à Paris, avec la participation en visioconférence d’une trentaine de personnalités dont le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la chancelière allemande Angela Merkel, les Premiers ministres britannique Boris Johnson et canadien Justin Trudeau, la présidente de la BCE Christine Lagarde, le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus et d'autres.