Après les insultes, Macron et Erdogan pourraient se réconcilier, mais à l'avantage de qui?

L’heure serait-elle à l’apaisement entre Paris et Ankara? Après des mois d’intenses tensions et d’insultes outrancières, Macron et Erdogan pourraient prochainement échanger puis se rencontrer. Si les sujets de discorde sont multiples, la conjoncture actuelle pourrait inciter les deux chefs d’État à la conciliation. À l’avantage de la France?