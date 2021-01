Le variant britannique pourrait être plus mortel, selon Boris Johnson

Boris Johnson a déclaré vendredi que le variant du coronavirus détecté fin 2019 en Angleterre pourrait être associé à une mortalité plus élevée.

«Nous avons été informés aujourd'hui qu'outre sa propagation plus rapide, il semble aussi désormais que certains éléments indiquent que le nouveau variant - le variant qui a été découvert pour la première fois à Londres et dans le sud-est (de l'Angleterre) - pourrait être associé à un niveau de mortalité plus élevé», a dit le Premier ministre britannique au cours d'une conférence de presse.

Tous les éléments actuellement disponibles montrent que les deux vaccins utilisés en Grande-Bretagne contre le Covid-19 restent efficaces aussi bien contre les anciens que les nouveaux variants du coronavirus, a-t-il ajouté.

Détails à suivre