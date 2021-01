Les Émirats arabes unis approuvent l’ouverture de leur ambassade en Israël

La décision d’ouvrir une ambassade des Émirats arabes unis en Israël a été prise ce 24 janvier en Conseil des ministres, annonce le gouvernement du pays sur Twitter.

مجلس_الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ويصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل. pic.twitter.com/Fw0n9CvQW2 — UAEGov (@uaegov) January 24, 2021

«Le Conseil des ministres [...] a approuvé la création de l'ambassade des Émirats arabes unis à Tel Aviv, en Israël», y est-il indiqué.

Normalisation des relations

Un accord de paix historique entre les EAU et l'État hébreu a été annoncé en août et signé le 15 septembre dernier à la Maison-Blanche en présence de Donald Trump qui a largement contribué à la normalisation des relations entre les deux pays. Bahreïn a également souscrit à une entente similaire avec Israël sous l'égide des États-Unis.

En octobre, Israël et les Émirats arabes unis ont décidé d'exempter leurs ressortissants respectifs de visas. Plus tard, le ministère israélien des Transports a annoncé l’organisation de 28 vols commerciaux hebdomadaires directs reliant Tel Aviv à Dubaï et Abou Dhabi.