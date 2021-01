Poutine prend la parole au forum de Davos pour la première fois en 12 ans

Le Président russe s’exprime ce 27 janvier au Forum économique de Davos.

Cet événement se tiendra cette année en format virtuel. Comme l’annoncent les organisateurs, il aura pour but de rétablir la confiance et d’élaborer les politiques et les partenariats nécessaires pour 2021.

La dernière intervention de Vladimir Poutine au forum de Davos remonte à 2009, alors qu’il était Premier ministre. La Russie n’y a ensuite été représentée au plus haut niveau qu’en 2013, année où Dmitri Medvedev, alors Premier ministre, dirigeait la délégation.

Cependant, chaque année, le pays y a envoyé une délégation représentative dirigée par un vice-Premier ministre et composée de hauts fonctionnaires, de dirigeants de banques comme d’entreprises publiques.

Le Forum économique mondial de Davos en 2021

Traditionnellement organisé en hiver à Davos, il se tiendra cette année à Singapour en mai à cause de la pandémie de Covid-19. Cela sera la deuxième fois de son histoire qu’il aura lieu hors de Suisse.