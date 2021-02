La Chine démantèle un réseau de faux vaccins contre le Covid-19

La police chinoise a arrêté plus de 80 personnes et confisqué plus de 3.000 fausses doses de vaccins contre le Covid-19 dans le cadre d'une campagne de lutte contre les crimes liés aux vaccins, a rapporté lundi l'agence de presse officielle Chine Nouvelle.

Les suspects ont commencé en septembre dernier leur opération de contrefaçon, a indiqué Chine Nouvelle, ajoutant que l'ensemble des fausses doses avaient été retrouvées.

Vente à l'étranger

D'après le Global Times, il est possible que les suspects aient envisagé de les vendre à l'étranger.

La police a effectué des arrestations en plusieurs lieux dont la capitale Pékin, Shanghai et dans la province de Shandong dans l'est du pays, a écrit Chine Nouvelle.