L’accord sur la prorogation du traité New Start est entré en vigueur

La diplomatie russe a fait savoir ce 3 février que l’accord sur la prorogation du traité New Start passé entre Moscou et Washington était entré en vigueur.

«Le 3 février, un échange de notes s’est tenu entre le ministère russe des Affaires étrangères et l'ambassade des États-Unis sur l'achèvement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord sur la prolongation du traité de réduction des armes stratégiques. L’accord est entré en vigueur le même jour», indique le ministère dans un communiqué.

Il ajoute que «le traité sera applicable tel qu'il a été signé, sans modifications ni compléments, jusqu'au 5 février 2026».

«Le rôle primordial dans la signature de cet accord revient à l’entretien téléphonique du 26 janvier entre les Présidents Vladimir Poutine et Joe Biden», souligne encore le communiqué.

Le traité est entré en vigueur le 5 février 2011 et prévoit que chacun des signataires réduise ses arsenaux nucléaires de manière à ce que, sept ans plus tard et à l’avenir, les quantités totales d’armements ne dépassent pas 700 missiles balistiques intercontinentaux, missiles balistiques à bord de sous-marins et de bombardiers lourds, ainsi que 1.550 ogives et 800 lanceurs déployés et non déployés.

Détails à suivre