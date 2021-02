L’Occident surpris par le vaccin russe Spoutnik V, selon Die Welt

En créant le premier vaccin contre le coronavirus au monde et en prouvant sa grande efficacité, Moscou a réussi à surprendre l’Occident sur le plan technologique pour la première fois depuis le lancement du premier satellite artificiel de l’Histoire en 1957, écrit Die Welt.

En créant le vaccin Spoutnik V, la Russie a réussi à surprendre les pays de l’Occident, note un journaliste du quotidien allemand Die Welt.

Selon lui, technologiquement, Moscou n’a guère pu étonner l’Europe et les États-Unis depuis 1957, lorsque l’URSS a lancé le premier satellite artificiel, lui aussi nommé Spoutnik.

«Seul le vaccin contre le coronavirus, qui est arrivé tôt sur le marché, a montré que la Russie est peut-être plus qu'une "Haute-Volta avec des missiles nucléaires"», note l’auteur de l’article, évoquant une expression utilisée par le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt pour décrire l'Union soviétique des années 1980.

Un vaccin à efficacité prouvée

En effet, la publication des résultats de la phase 3 des essais cliniques a confirmé sa haute efficacité. Cela justifie, selon l‘auteur, la décision de Moscou de commencer l’utilisation du vaccin avant la publication des données définitives mais en se basant sur ceux d’une phase antérieure de l'étude.

La revue scientifique The Lancet a publié le 2 février les résultats de la phase 3 des essais cliniques du Spoutnik V. Son efficacité est de 91,6% après l’analyse des données de 19.866 volontaires. Dans le groupe de ceux âgés de plus de 60 ans, elle monte à 91,8%. Aucun effet secondaire sérieux n’a été révélé, la réponse immunitaire humorale a été constatée chez plus de 98% des participants.

Premier vaccin anti-Covid-19 au monde, le Spoutnik V a été enregistré en Russie le 11 août 2020. Il a été mis au point par le centre Gamaleïa et a été commandé par plus de 50 pays à hauteur de 1,2 milliard de doses.