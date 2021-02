Le porte-parole de l’UE explique pourquoi Bruxelles ne peut empêcher la construction du Nord Stream 2

L'UE ne peut pas empêcher les entreprises privées d’achever le projet Nord Stream 2, a déclaré ce vendredi 5 février le porte-parole de l'Union européenne, Peter Stano.

«Nord Stream 2 est le projet d'un groupe d'entreprises privées, et nous ne pouvons pas empêcher les entreprises de le construire si le gouvernement allemand y consent», indique-t-il, tout en rappelant qu’une fois que ces entreprises achèvent le pipeline, «elles devront agir conformément à la législation de l'UE». «C'est le maximum que nous pouvons faire au niveau de l'Union européenne», explique le représentant.

Position inchangée

Suite à l’arrestation d’Alexeï Navalny, les députés européens ont appelé les États membres à renforcer les sanctions à l’encontre de la Russie en stoppant notamment, «une fois pour toutes», la construction du Nord Stream 2. Lundi 1er février, après la condamnation de l’opposant, la France a rejoint le concert des opposants au projet en appelant l’Allemagne à l’abandonner.

Or, refusant de lier Nord Stream 2 au placement en détention d’Alexeï Navalny, Berlin a souligné que sa position sur l’achèvement du projet restait inchangée et a mis en avant son caractère économique et non pas politique.