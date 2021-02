La politique de l’Occident à l’égard de la Russie est «grossière et impudente» 

Les dernières déclarations et démarches de l'Occident à l'égard de la Russie sont impudentes et dépourvues de bon sens, a déclaré ce 8 février la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Elle a notamment évoqué les déclarations faites pendant et à l’issue de la visite du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrel, à Moscou.

«Il suffisait qu’il [Josep Borrel, ndlr] rentre comme on dit "à la base" pour que ses propos soient corrigés. Qui les a corrigés, on ne peut que deviner [...] Il a commencé à raconter des choses complètement différentes», a-t-elle constaté sur la chaîne de télévision russe Rossiya 1.

Elle a rappelé que «tout un essaim de médias, chroniqueurs et journalistes» s'était impliqué dans l’affaire.

«Jugez vous-même à quel point la politique de l’Occident est aujourd’hui grossière et impudente, voire dépourvue de toute pratique diplomatique et vraisemblablement de tout bon sens», a-t-elle noté.

Propos contrastés, selon Moscou

Le Haut représentant de l'UE a souligné à l'issue de sa visite à Moscou, du 4 au 6 février, que la Russie s’éloignait de plus en plus de l'Union européenne. Selon lui, c’est la Russie qui s'écarte progressivement de l'Europe, considérant les valeurs démocratiques «comme une menace existentielle».

Or, à Moscou, Josep Borrel a déclaré qu'il existait des secteurs où la Russie et l'Union européenne pouvaient et devaient coopérer pour enregistrer des résultats positifs et que Bruxelles prônait le dialogue avec la Russie, malgré des difficultés dans les relations bilatérales.

Le ministère russe des Affaires étrangères a par la suite fait remarquer que ces déclarations critiques contrastaient avec ses discours à Moscou et que c’est peut-être à son arrivée à Bruxelles qu’il s’est vu «expliquer où mettre les accents».

Le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, a indiqué aux journalistes que Moscou souhaitait toujours relancer ses relations avec Bruxelles.