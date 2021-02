Sputnik renforce son réseau de partenariats en Afrique

Sputnik et Forum des As ont signé un mémorandum de coopération. Ce document prévoit un échange régulier d'informations sur les événements culturels, humanitaires, économiques, sportifs et politiques francophones.

Cet accord est le troisième de Sputnik avec un média de la République démocratique du Congo sur l'échange de contenus. D’autres partenariats ont déjà été signés avec Malaika Radiotélévision et la Radio-Télévision nationale congolaise.

Le Forum des As est un partenaire de l'agence depuis plusieurs années et la formalisation de cette collaboration renforce la coopération pluriannuelle des deux médias. La signature a eu lieu avec le soutien de l'ambassade de Russie en RDC.

«C’est un grand jour pour le Forum des As. La diversification des sources est garante d’une information fiable, notamment en Afrique, où les médias sont récents. Tout journal qui se respecte se doit de diversifier la provenance de ses informations. Cela démontre que l’excellence des relations entre nos deux pays se manifeste aussi à travers le domaine des médias», a souligné José Nawej, le directeur de la rédaction de Forum des As.

Le Forum des As est l'un des plus grands journaux congolais en langue française. Il couvre l'actualité du pays depuis plus de 30 ans, avec une ligne éditoriale indépendante.

Sputnik, agence de presse et radio internationale, fait partie du groupe de médias russe Rossiya Segodnya. Il possède des sites web en 31 langues, des émissions de radio analogique et numérique dans plus de 90 villes du monde et des flux d'informations en français, anglais, arabe, espagnol, chinois et farsi. L'audience des ressources de Sputnik est d'environ 57 millions de visiteurs par mois, tandis que le nombre total d'abonnés aux réseaux sociaux approche les 23 millions. Le siège de Sputnik est à Moscou.