Le projet Nord Stream 2 construit à plus de 95%, selon le vice-Premier ministre russe

Le gazoduc Nord Stream 2 est terminé à plus de 95%; la Russie est persuadée de son proche achèvement, a assuré le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak.

«Gazprom a créé une entreprise conjointe, qui a réalisé près de 95% du projet...Et nous sommes sûrs que malgré les approches destructrices de la part des États-Unis, qui retardent la mise en œuvre de ce projet, celui-ci sera mené à terme», a-t-il déclaré sur la chaîne de télévision Rossiya 1.

M.Novak a souligné qu'il s'agissait d'un projet commercial réalisé conjointement par la société russe Gazprom et des compagnies étrangères intéressées par la fourniture de gaz en provenance de Russie.

Presque achevé

Le projet Nord Stream 2 prévoit la construction de deux conduites longues de 1.230 kilomètres qui relieront la côte russe à l’Allemagne par le fond de la mer Baltique. Elles auront une capacité totale de 55 milliards de mètres cubes de gaz par an.

Interrompu en 2019 à la suite des sanctions américaines, la construction de Nord Stream 2 a repris en décembre 2020 quand le navire russe Fortuna a posé 2,6 kilomètres supplémentaires du pipeline. Ainsi, il reste désormais environ 148 kilomètres à couvrir.

Plus récemment, suite à l’arrestation d’Alexeï Navalny, des députés européens ont appelé les États membres à renforcer les sanctions à l’encontre de la Russie en stoppant notamment, «une fois pour toutes», la construction du Nord Stream 2. Or, l’Allemagne a à plusieurs reprises fait savoir que sa position concernant l’achèvement du gazoduc restait «inchangée» vu le caractère économique et non pas politique du projet.