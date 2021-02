Le foot selon Romain Molina: entre mondialisation et argent, mais aussi guerres et instabilité

À travers le monde, le football transcende les clivages sociaux et culturels. Le sport le plus populaire de la planète est devenu un acteur géopolitique. Dans «The Beautiful Game: foot, guerres et politique», l’écrivain Romain Molina décrit des destins uniques de footballeurs dans des lieux improbables.

«Mbappé de légende», «L’ouragan Mbappé», la presse européenne se répand en dithyrambes sur la prouesse de l’attaquant du Paris-Saint-Germain face au FC Barcelone de Lionel Messi le 16 février. Le quotidien des stars du ballon rond en Europe fait rêver nombre de jeunes aspirants. Loin du strass, des paillettes et des contrats mirobolants des clubs les plus riches, nombre de joueurs de football dans le monde endurent une réalité tout autre. L’écrivain Romain Molina est allé à la rencontre de tous ces sportifs, du Népal au Cambodge, en passant par l’Irak et le Guatemala. «Les joueurs afghans dorment parfois dans des halls d’aéroport. C’est un monde complètement différent. Mais ça reste le même jeu, ça reste le même sport.» Au Yémen «lors d’un tournoi informel, une roquette passe au-dessus du stade, ça ne choque personne». Plus de détails dans la nouvelle vidéo Lignes rouges avec l’auteur de The Beautiful Game: foot, guerres et politique (éd. Exuvie).

Lignes rouges –Jean-Baptiste Mendes reçoit Romain Molina, journaliste et écrivain. Il est l’auteur de «The Beautiful Game, foot, guerre et politique» (éd. Exuvie)